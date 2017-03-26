رئيس الوزراء: لن نستبدل الوجبات المدرسية بـ«دعم نقدي»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إنه لن يتم تحويل الوجبات المدرسية إلى دعم نقدي، مؤكدًا أهميتها في تغذية الأطفال.

وأكد رئيس الوزراء - في تصريحات صحفية الأحد - أن الوجبات المدرسية تكلف الدولة ١.٢ مليار جنيه، وأنه يتم العمل حاليًا على تطوير منطومتها.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة ستناقش الموازنة العامة للدولة غدًا الإثنين، خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية، ثم في اجتماع الحكومة الأربعاء المقبل، لافتا إلى أن ارتفاع سعر الدولار أثر على الدعم، وأن الموازنة تستهدف خفض العجز لأقل من 10%.