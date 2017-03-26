السيسي: المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز العلاقات بين مصر وأمريكا

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، رونالد لاودر، رئيس الكونجرس اليهودي العالمي، بحضور خالد فوزي، رئيس المخابرات العامة، وثائر مقبل، مستشار رئيس الكونجرس اليهودي العالمي لشئون الشرق الأوسط.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أكد خلال اللقاء، انفتاح مصر على التواصل مع كافة أطياف المجتمع الأمريكي، بهدف تعزيز جسور التواصل والتفاهم المشترك حول طبيعة التحديات التي تواجه المنطقة، وسبل التصدي لها، كما أشار إلى أن العلاقات المصرية الأمريكية علاقات وثيقة وممتدة وذات طبيعة استراتيجية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز هذه العلاقات على كافة الأصعدة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن "لاودر" أعرب عن تقديره لدور مصر المحوري كقوة استقرار وسلام في الشرق الأوسط، والجهد الكبير الذي تبذله في الحرب على الإرهاب ومواجهته على نحو حاسم، فضلاً عن جهود الإصلاح الاقتصادي المتواصلة التي تهدف لزيادة حجم الاقتصاد المصري وتحسين تنافسيته العالمية.

كما أكد "لاودر" أن زيارة الرئيس المرتقبة إلى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل، ولقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تكتسب أهمية خاصة في تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ودفعها نحو آفاق أرحب، خاصة في ضوء ما يكتنف المنطقة من تحديات كبرى يأتي على رأسها خطر الإرهاب وانتشار الأزمات السياسية والأمنية في عدد من دول المنطقة.

وذكر يوسف أن اللقاء تطرق إلى بحث القضايا الإقليمية والدولية، حيث بيَّن الرئيس حرص مصر على مواصلة الإسهام بشكل إيجابي في تهيئة المناخ اللازم لاستئناف مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل ونهائي يستند إلى حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

كما ذكر السيسي أن مصر تبذل أقصى الجهد لتسوية الأزمات القائمة في المنطقة انطلاقاً من موقف ثابت بضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية والعمل على دعم مؤسساتها وتعزيز تماسكها، بما يحقق وحدتها وسلامة أراضيها، منوهاً إلى أهمية ذلك في محاصرة الإرهاب في المنطقة وإنهاء حالة الفراغ التي أتاحت تمدده خلال السنوات الماضية.

وفي هذا السياق أشار الرئيس إلى أهمية قيام المجتمع الدولي ببذل مزيد من الجهد في مواجهة الإرهاب واستئصال جذوره، مؤكداً أن مواجهة الإرهاب يجب ألا تقتصر على الجانب العسكري والأمني فحسب، ولكن تمتد لتشمل الأبعاد التنموية، والأبعاد الثقافية بما تتضمنه من تجديد الخطاب الديني والارتقاء بجودة التعليم.

وأضاف المتحدث الرسمي أن لاودر أشار في ذلك الإطار إلى التقدير الكبير في الولايات المتحدة لجهود السيسي في تعزيز قيم التسامح وقبول الآخر، فضلاً عن محاربة الأفكار المتطرفة، موضحًا أن مواقف مصر في هذا الشأن اكتسبت أهمية مضاعفة في ضوء تنامي الأعمال الإرهابية وانتشارها لتشمل مناطق مختلفة في العالم وليس الشرق الأوسط فقط.