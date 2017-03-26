وزير الاتصالات يبحث مع سفير الصين الاستثمار في المناطق التكنولوجية

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بحث وزير الاتصالات، المهندس ياسر القاضي، مجالات التعاون في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، على رأسها الاستثمار في المناطق التكنولوجية الجديدة والاستفادة من الكوادر المصرية الشابة المؤهلة على أعلى مستوى احترافي في هذه المجالات، وحرص الشركات العالمية على التواجد والتوسع في أعمالها في السوق المصري.

وأثنى السفير الصيني خلال اللقاء، على إنجازات القطاع خلال الفترة الماضية، وتحقيقه أعلى نمو في القطاعات الاقتصادية المختلفة في الدولة، بنسبة 11.2 %، مؤكدًا أن مصر وضعت الأساس السليم لجذب الشركات الصينية العاملة في القطاع بمصر، خاصة أنه يرى ثمار هذا الجهد في صورة التصنيع والإنتاج المشترك والمشروعات الاستثمارية ذات طابع الشراكة بين البلدين.

وفي هذا الإطار، بيَّن الوزير، خلال الاجتماع، دعم مصر للشركات الصينية التي تدخل في مشروعات شراكة مع الشركات المحلية، خاصة التي أدركت وتفاعلت مع استراتيجية القطاع التي تقوم على الشراكة والإنتاج والتطوير التكنولوجي المحلي.

يأتي هذا في إطار المرحلة الجديدة لمبادرة التصنيع الالكتروني والتي تستهدف الإنتاج للسوق المصري والأسواق الإقليمية؛ وأشار المهندس ياسر القاضي أن مصر تستعد لتصنيع التليفون المحمول والحاسب اللوحي والخوادم والألياف الضوئية لخدمة كافة أغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مصر.