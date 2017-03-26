طارق خيري: إصابة «أبوالعنين» ضربة موجعة

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أكد طارق خيريـ المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة (رجال) بالنادي الأهلي، على أن إصابة مؤمن أبوالعنين، لاعب الفريق بقطع في الرباط الصليبي تعتبر ضربة موجعة للفريق، نظرا لما يمثله من قيمة كبيرة وثقل للفريق بشكل عام.

وأوضح خيري أن أبوالعنين لاعب ممتاز إلى جانب أخلاقياته الرفيعة ودوره في حصد الفريق للبطولات في الفترة الماضية، وشدد علىأإنه شخصية قوية وقادر على تحدي الإصابة والعودة بشكل أقوى.

وأشار الى أن الفريق يشعر بحالة من الحزن الشديد بسبب إصابة اللاعب، ويتمنى الجميع أن يجتاز فترة العلاج ويعود للمشاركة مع الفريق من جديد.

وكان أبوالعنين تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة الزمالك بالدورة المجمعة لتحديد بطل دوري السوبر للمحترفين.

وكشفت الأشعة التي أجراها اللاعب عن إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وسط حالة من الحزن الشديد خيمت على الجهاز الفني واللاعبين بسبب إصابته لكونه أحد أبرز العناصر في تشكيلة الفريق.

ومن المنتظر أن يتم تحديد موعد إجراء العملية الجراحية خلال الأيام القادمة ومن بعدها برنامج التأهيل للعودة الى الملاعب من جديد.