إنبي: عمرو مرعي سيتعرض للإيقاف لو وقع للأهلي

التحرير

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أكد عبد الناصر محمد، مدير الكرة بإنبي، على أن عمرو مرعي، سيتعرض للإيقاف والعقوبات إذا وقع للنادي الأهلي أو غيره، لمخالفة ذلك للعقد الموقع معه لمدة أربعة مواسم مع الفريق البترولي.

وقال عبد الناصر فى تصريحات لـ«التحرير»: «الأهلي لم يتقدم أو يتكلم مع إنبي حتي الآن في أي أمر يتعلق بعمرو مرعي علي عكس الزمالك الذي بدأ المفاوضات وطلب اللاعب تليفونيا وكان ردنا عليه تأجيل التفاوض الي نهاية الموسم من أجل الحفاظ علي تركيز اللاعب واستقرار إنبي».

وأضاف عبد الناصر أن هناك ثلاثة أمور ستحسم إنتقال مرعي إلى أي فريق وهي موافقة إنبي ورغبة اللاعب والعرض المالي.