السعيد: تراجع مستواي طبيعي.. ولا أنشغل بالانتقادات

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كتب- أحمد سعيد و أحمد شحاتة

اعتبر عبد الله السعيد، لاعب المنتخب الوطني والنادي الأهلي، أن تراجع مستواه في الفترة الماضية هو أمر طبيعي يتعرض له أي لاعب، مؤكدا أنه لا يشغل باله بالانتقادات الموجهة له ويصب تركيزه مع فريقه ومنتخب بلاده.

وأوضح السعيد، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "ملاعب أون" المذاع على قناة "ON sport"، أن كثرة المباريات لا تمثل له ضغطا، مشددا على أنه جاهز للعب دائما، ويبقى قرار مشاركته في المباريات من عدمها رؤية الأجهزة الفنية.

وقال اللاعب، إنه يسعى أن يكون على قدر المسؤولية والثقة التي يحظى بها من المنتخب والأهلي، متعهدا للجماهير ببذل أقصى جهد في الفترة المقبلة سواء مع الأهلي أو المنتخب.