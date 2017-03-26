من يحرس مرمي الفراعنة أمام توجو؟.. الأرقام تجيب

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يستعد المنتخب الوطني لمواجهة نظيره منتخب توجو، ودياً يوم الثلاثاء المقبل، في إطار الاستعداد لمواجهة المنتخب التونسي، في مستهل التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا بالكاميرون 2019.

وأعلن الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب، عن قائمة الفريق، التي شملت 3 حراس مرمي وهم عصام الحضري، وشريف إكرامي ومحمود عبد الرحيم "جنش"، ولم يستقر كوبر على الحارس الأساسي للفراعنة خلال ودية توجو.

ويستعرض «التحرير» فى التقرير التالي أبرز أرقام الثلاثي خلال مباريات فرقهم هذا الموسم.

1- عصام الحضري

صاحب الـ44 عاما والذي تألق بشدة خلال بطولة أمم أفريقيا الأخيرة والتى أقيمت فى الجابون وحصل الفراعنة فيها على المركز الثاني ،خاض عصام الحضري هذا الموسم برفقة وادي دجلة 16 مباراة بمجموع 1440 دقيقة فى بطولة الدوري الممتاز حيث نجح فى المحافظة على نظافة شباكه فى 6 مباريات فقط،بينما استقبلت شباكه 19 هدفا خلال مباريات فريقه.

2-محمود عبد الرحيم "جنش"

صاحب الـ29 عاما، والمتألق مع الزمالك فى الفترة الأخيرة بعد ابتعاد أحمد الشناوي عن حراسة مرمي الفريق الأبيض بسبب الإصابة، وشارك "جنش" برفقة الزمالك فى 8 مباريات هذا الموسم بواقع 6 مباريات فى الدوري ومباراة واحدة فى الكأس ودوري أبطال أفريقيا،بمجموع 730 دقيقة،وحافظ جنش على نظافة شباكة فى 3 مباريات فقط،واستقبلت شباكه 6 أهداف.

3- شريف إكرامي

صاحب الـ33 عاما، والذي يمر بفترة رائعة من التألق هذا الموسم بعد تذبذب مستواه الموسم الماضي بشكل كبير خلال تواجد المدير الفني السابق للأهلي مارتن يول،خاض إكرمي برفقة االقلعة الحمراء هذا الموسم 21 مباراة بواقع 19 مباراة فى الدوري و 2 فى دوري أبطال أفريقيا بمجموع 1890 دقيقة،حيث حافظ على نظافة شباكه فى 18مباراة خلال مباريات فريق.