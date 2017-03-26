كيا تسعى لتصنيع سيارة ذاتية القيادة خلال 10 سنوات

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أكدت شركة "كيا" الكورية، عزمها إنتاج سيارة ذاتية القيادة بالكامل خلال 10 سنوات، كحد أقصى، مشيرة إلى أن التغيرات التي يشهدها السوق في الوقت الحالي تشجع على الدخول بقوة في هذا المجال.

قال باول فيلبوت، الرئيس التنفيذي لشركة كيا موتورز بريطانيا، إن الشركة الكورية تسعى في الوقت الحالي لمواكبة، الطفرة الموجودة على مستوى صناعة السيارات، مؤكدًا أن كيا ستسعى لتصنيع سيارة ذاتية القيادة بشكل كامل خلال العقد المقبل.

وأوضح فيلبوت أن العديد من الشركات العالمية تعكف في الوقت الحالي على إيجاد صيغة تقنية لصناعة هذا الطراز المتطور من السيارات، الذي يعتمد بشكل أساسي عن أنظمة القيادة والحساسات الدقيقة، التي تظل بعيدة عن أي تدخل للعنصر البشري.

وبدأت العديد من الشركات منذ سنوات طويلة عملية تصنيع سيارة ذاتية القيادة، إذ نجحت عدد من الكيانات العملاقة في إخضاعها للاختبارات الأخيرة، وإن كانت لا تزال هناك العديد من المعوقات أمام ظهورها في الأسواق.