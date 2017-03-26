«الرحيل أم البقاء؟».. مانولاس ينصح ناينجولان

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اعترف اليوناني كوستاس مانولاس، مدافع روما، بصعوبة الفوز بلقب الدوري الإيطالي هذا الموسم، في وجود فريق يوفنتوس، نظرا لقوة السيدة العجوز في الكالتشيو، موجها في الوقت نفسه، نصيحة لزميله رادجا ناينجولان بالرحيل إلى فريق أكبر.

وقال مانولاس، في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا"، اليوم، الأحد، "مستقبلي في أيدي إدارة روما، إذا كانوا يريدون الإبقاء علي فهم يعرفون ما يجب فعله، وإذا أرادوا بيعي، فلا يمكنني فعل أي شيء".

وأضاف "من الصعب أن أقول إننا نريد أن نتوج بالدوري الإيطالي، لأن يوفنتوس قوي فعلًا، وكما نرى لا يضيع أي نقاط، لذلك هدفنا التأهل لدوري أبطال أوروبا، ولدينا مواجهة مهمة أمام لاتسيو بنصف نهائي كأس إيطاليا، ويمكننا تعويض خسارة الذهاب بثنائية، حيث نعد الطرف الأقوى، ويجب أن نثبت ذلك في الملعب".

وعن تصريح زميله في الفريق ناينجولان، بعدم رغبته في الانتقال لتشيلسي بسبب الطقس، علق "ناينجولان لا يحب المطر، لكنه من ضمن أفضل لاعبي خط الوسط في العالم، وعليه أن يواصل السير بهذا الطريق إذا أراد اللعب في أفضل أندية العالم، وهو قادر على ذلك، لأنه ظاهرة".

وتابع المدافع "لنكون صادقين، نحن لا نرتقي لمستوى برشلونة، وبايرن ميونيخ، وريال مدريد".

ويحتل روما وصافة جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 65 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن المتصدر يوفنتوس.