كونتي يقترب من ضم نجم ريال مدريد

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أفادت عدة تقارير صحفية إسبانية، أنه من المرجح أن ينتقل ألفارو موراتا، لاعب ريال مدريد الإسباني، إلى فريق تشيلسي الإنجليزي، خلال الإنتقالات الصيفية القادمة، بناء على طلب أنطونيو كونتي مدرب البلوز.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية، أن موراتا رغم مستواه الجيد هذا الموسم إلا أنه لا يشارك بصفة مستمرة وهو ما يزعج اللاعب، وعلى الناحية الأخرى أضافت الصحيفة أن كونتي قد طلب رسميا من رومان أبراموفيتش، مالك النادي ضم اللاعب الإسباني في القريب العاجل، وأن الإدارة قد خصصت مبلغ 65 مليون يورو من أجل اللاعب.

موراتا صاحب الـ24 عاما شارك خلال الموسم الحالي مع المرينجي في 34 مباراة في كل المسابقات، سجل خلالها 13 هدفا وصنع 4 أهداف أخرى.

الجدير بالذكر أبراموفيتش قد خصص ميزانية كبيرة ووضعها تحت رغبة كونتي للعمل على تدعيم الفريق بأكبر عدد من الصفقات القوية الممكنة، وكان منها مبلغ 180 مليون يورو لضم نيمار لاعب برشلونة، بحسب صحيفة توتو سبورت، وهو ما رفضه كونتي بسبب سعر اللاعب المرتفع.