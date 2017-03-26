4 مرشحين لخلافة ايمري في باريس سان جيرمان

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مازال الجدل المستمر بشأن المدير الفني الجديد لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في حالة الإطاحة بمدربه الإسباني أوناي إيمري بنهاية الموسم الجاري.

ويواجه إيمري تهديدًا حول مستقبله، في ظل الخروج المهين من دوري أبطال أوروبا، بعد الخسارة التي تلقاها أمام برشلونة، بالاضافة لتراجع العملاق الفرنسي للمركز الثاني بجدول الدوري الفرنسي خلف موناكو.

وقالت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، إن أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال الإنجليزي ابتعد قليلاً عن تهديد منصب إيمري، حيث وضع ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي، المدرب الفرنسي المخضرم خيارًا رابعًا ضمن قائمة المرشحين لخلافة ايمري.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخليفي حدد أولوياته بثلاثة مرشحين، هم بالترتيب، ماسيمليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس، والأرجنتيني خورخي سامباولي مدرب إشبيلية، إضافة للبرتغالي ليوناردو جارديم مدرب موناكو.

ولفتت إلى أنه في حالة تعثر مفاوضات إدارة سان جيرمان مع المدربين الثلاثة، فإن الخيار الرابع سيكون أرسين فينجر الذي ينتهي عقده مع النادي اللندني بنهاية الموسم الجاري.