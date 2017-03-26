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مبابي: لم أجد صعوبة مع الديوك.. وأتعلم من الكبار

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مبابي: لم أجد صعوبة مع الديوك.. وأتعلم من الكبار مبابي: لم أجد صعوبة مع الديوك.. وأتعلم من الكبار

التحرير

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أكد كيليان مبابي، مهاجم موناكو وفرنسا، على أنه لم يجد صعوبة في التكيف مع بعد مشاركته ضد لوكسمبورج.

وقال مهاجم موناكو عقب المباراة "حينما يتقبلك لاعبون كبار مثل جيرو وجريزمان، فبإمكانك التكيف بسهولة".

وأضاف "لقد مررت بأسبوع رائع، آمل أن الأيام المقبلة ستكون أفضل".  

وأختتم "لازلت كما أنا، لاعب شاب ضمن تشكيل يضم لاعبين كبار، أتعلم وأسمع، وأحاول ألا أستمع لأي شيء خارجنا".

ويعد مبابي أصغر لاعب دولي فرنسي يشارك مع الديوك عن عمر 18 عاما، منذ عام 1955 حينما شارك ماريان ويسينسكي، ضد السويد عن عمر 18 عاما.

ويذكر أن فرنسا فازت بنتيجة 3-1 ضد لوكسمبورج، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

 

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