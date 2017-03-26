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قوات سوريا الديموقراطية تعلن دخولها مطار الطبقة الذي يسيطر عليه "داعش"

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قوات سوريا الديموقراطية تعلن دخولها مطار الطبقة الذي يسيطر عليه "داعش" قوات سوريا الديموقراطية تعلن دخولها مطار الطبقة الذي يسيطر عليه "داعش"

مصراوي Masrawy

قوات سوريا الديموقراطية تعلن دخولها مطار الطبقة ال

(أ ف ب)

أعلنت قوات سوريا الديموقراطية، وهي تحالف من المقاتلين العرب والأكراد يحظى بدعم الولايات المتحدة، الأحد، أنها دخلت مطار الطبقة العسكري الذي يسيطر عليه تنظيم "داعش" في شمال سوريا.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات، العميد طلال سلو، لفرانس برس إن قوات سوريا الديموقراطية سيطرت على أكثر من 50 % من مطار الطبقة العسكري، لافتًا إلى أن المعارك مستمرة داخل المطار ومحيطه. وتوقع سلو أن تتم السيطرة على المطار بشكل كامل خلال الساعات القليلة القادمة.

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