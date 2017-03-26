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«زملكاوية واشتريت بـ750 جنيه فول».. أبرز تصريحات داليا البحيري مع «بيومي أفندي»

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«زملكاوية واشتريت بـ750 جنيه فول».. أبرز تصريحات داليا البحيري مع «بيومي أفندي» «زملكاوية واشتريت بـ750 جنيه فول».. أبرز تصريحات داليا البحيري مع «بيومي أفندي»

التحرير

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داليا البحيري واحدة من أبرز النجمات على الساحة الفنية، أطلت على شاشة "DMC"، أمس السبت، مع الفنان بيومي فؤاد ببرنامجه "بيومي أفندي" وأدلت بتصريحات أثارت الجدل حولها، ويرصد موقع "التحرير- لايف" بالتقرير التالي أهم ما قالته بالحلقة.

أنا زملكاوية

كشفت داليا عن ناديها المفضل قائلة: "أنا زملكاوية"، وأضافت: "اتشتمت من جمهور الزمالك بعد حلقة زوجة مفروسة أوي اللي كانت بتسخر من النادي مع إن في آخرها الزمالك كسب".

 اشتريت فول وجرجير بـ750 جنيه

قالت داليا: "عودت بنتي تاكل فول فبقت بتطلبه كل يوم.. رحت السوبر ماركت أشتري علب فول وجرجير وجاروف فوجئت إنهم بـ750 جنيه"، وعلقت على ارتفاع السلع قائلة: "لما أنا بقيت بتضايق وأقلق من الأسعار بقول يا رب غيري بيعمل أيه؟".

«أستأذن بقى»

أحرج بيومي داليا بسؤاله عن عمرها، وقال: "من الأسئلة اللي مينفعش حد يسألها لست سنك كام سنة؟"، وردت ساخرة: "طب استأذن بقى".

«اختاروني في كليب تجيش نعيش لهذا السبب»

صرحت بأنه تم اختيارها كموديل في كليب "تجيش نعيش" بدلًا من الفنانة رانيا يوسف للون شعرها، قائلة: "عشان كان شعري لونه أسود، وهي شعرها كان لونه أحمر، وده هيعكس كلمات الأغنية".

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التحرير

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