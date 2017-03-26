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أول تعليق لعمرو يوسف بعد تنصيبه سفير للاتحاد المصري لذوي القدرات

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أول تعليق لعمرو يوسف بعد تنصيبه سفير للاتحاد المصري لذوي القدرات أول تعليق لعمرو يوسف بعد تنصيبه سفير للاتحاد المصري لذوي القدرات

التحرير

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حصل الفنان عمرو يوسف، مؤخراً، على منصب سفير الاتحاد المصري الرياضي لذوي القدرات الخاصة، وهي المنظمة الرياضية التي تهتم برياضة اللاعبية ذوي الإعاقة الفكرية بمصر، كما تم تكريمه بأوسكار قناة المحور.

نشر عمرو صورة له من حفل التكريم، عبر حسابه الشخص بموقع انستجرام، اليوم الأحد، وعلق عليها: "شرف كبير الحصول على منصب سفير الاتحاد المصري الرياضي لذوي القدرات الخاصة ومسؤولية أكبر، إن شاء الله أكون قدها وفي نفس اليوم حصلت علي أوسكار المحور جائزة أحسن ممثل عربي باستفتاء الجمهور، يعني الجائزة دي بسببكم أنتم، يا رب دايمًا عند حسن ظنكم، شكرًا لحبكم ودعمكم المستمر".

وهنأته زوجته الفنانة كندة علوش قائلة: "ألف مبروك لحبيبي تنصيبه سفير الاتحاد المصري الرياضي للإعاقة الذهنية، من قبل وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة غادة والي، أثناء الملتقى الدولي للفنون لذوي القدرات الخاصة، ومبروك جائزة أوسكار المحور لأحسن ممثل عربي".

عمرو يوسف

كنده علوش

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التحرير

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