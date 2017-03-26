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وزير الخارجية يغادر إلى الأردن للمشاركة في اجتماعات القمة العربية

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وزير الخارجية يغادر إلى الأردن للمشاركة في اجتماعات القمة العربية وزير الخارجية يغادر إلى الأردن للمشاركة في اجتماعات القمة العربية

مصراوي Masrawy

سامح شكرى وزير الخارجية

كتب– طه عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي، الأحد، سامح شكرى وزير الخارجية متوجهًا إلى العاصمة الأردنية عمان، للمشاركة في الاجتماعات الوزارية التحضيرية للدورة العادية الثامنة والعشرين للقمة العربية.

ويبحث اجتماع وزراء الخارجية العرب مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية على ضوء التحديات الراهنة، والأزمتين السورية واليمنية، والوضع في كل من ليبيا والعراق والصومال.

كما يناقش الاجتماع الموضوعات الخاصة بمكافحة الإرهاب والأمن القومي العربي، والعلاقات مع دول الجوار الجغرافي للمنطقة العربية، وكذلك التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى إصلاح جامعة الدول العربية، ودراسة إنشاء آلية عربية لتقديم المساعدات العربية الإنسانية للمتضررين واللاجئين والنازحين.

ومن المقرر أن يشارك وزير الخارجية في الجلسة الخاصة بالأزمة السورية، بحضور مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا ستيفان دي مستورا الذي سيقوم خلالها بإطلاع وزراء الخارجية العرب على أبرز التطورات على الساحة السورية على الصعيدين السياسي والإنساني.​

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