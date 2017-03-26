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افتتاح معرض الكتاب في السويس (صور)

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مصراوي Masrawy

افتتاح معرض الكتاب في السويس (1)افتتاح معرض الكتاب في السويس (1)

افتتاح معرض الكتاب في السويس (2)افتتاح معرض الكتاب في السويس (2)

افتتاح معرض الكتاب في السويس (3)افتتاح معرض الكتاب في السويس (3)

افتتاح معرض الكتاب في السويس (4)افتتاح معرض الكتاب في السويس (4)

افتتاح معرض الكتاب في السويس (5)افتتاح معرض الكتاب في السويس (5)

افتتاح معرض الكتاب في السويس (6)افتتاح معرض الكتاب في السويس (6)

افتتاح معرض الكتاب في السويس (7)افتتاح معرض الكتاب في السويس (7)

افتتاح معرض الكتاب في السويس (8)افتتاح معرض الكتاب في السويس (8)

السويس - حسام الدين أحمد: 

افتتح السكرتير العام لمحافظة السويس اللواء شكري سرحان، ومحمد فيروز وكيل وزارة الثقافة، اليوم الأحد، معرض السويس للكتاب بمركز شباب المدينة في حي الأربعين.

وشهد الافتتاح محمد سعد وكيل مديرية الشباب والرياضة، وسيد خطاب رئيس مجلس إدارة مركز شباب المدينة، وجمال عبد الحكيم منسق المعرض بالسويس. كما حلت الإعلامية نهلة كمال بالحضور ضيف شرف المعرض، الذي جرى تكريمها خلاله بمنحها درع السويس.

شاركت في المعرض، المقرر أن يستمر إلى 8 أبريل المقبل، الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعدد كبير من دور النشر، التي قدمت أمهات الكتب لكبار الكتاب أمثال العقاد وطه حسين ويوسف أدريس، كما شمل المعرض مجموعة من الدواوين الشعرية للكاتب والشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي.

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