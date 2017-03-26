متحدث الكنيسة المرقسية: البابا تواضروس يعود إلى مصر خلال أيام

القاهرة ـ مصراوي:

قال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر، إن صحة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية للأقباط الأرثوذكس مطمئنة وفي تحسن مستمر.

وأضاف حليم لـ"مصراوى": "إن البابا سيعود إلى مصر في غضون أيام، وإن حالته الصحية لا تستدعى أية تدخل جراحي أو عملية بل علاج طبيعي".

وكانت الكنيسة قد أعلنت سفر البابا تواضروس الثاني، إلى النمسا الخميس الماضي، للعلاج مما وصفته بآلام مبرحة في العمود الفقري والساق، لأن الأدوية لم تصلح معه ولا المسكنات.​