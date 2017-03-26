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أهالي عقار بمنطقة بولاق يمتنعون عن إخلاء منزل آيل للسقوط: "نموت جواه أحسن من الرصيف"

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أهالي عقار بمنطقة بولاق يمتنعون عن إخلاء منزل آيل للسقوط: "نموت جواه أحسن من الرصيف" أهالي عقار بمنطقة بولاق يمتنعون عن إخلاء منزل آيل للسقوط: "نموت جواه أحسن من الرصيف"

مصراوي Masrawy

منزل آيل للسقوط - ارشيفية

كتب – فتحي عمر:

عقدت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اجتماعًا موسعًا لجميع مأموري أقسام الشرطة بالعاصمة، بقيادة اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، صباح اليوم الأحد، لمناقشة أزمة عقارات آيلة للسقوط والصادر لها قرارات بالإزالة، في أنحاء القاهرة.

وقال مصدر أمني موثوق بمديرية أمن القاهرة، لمصراوي، إن مدير الأمن شدد على تنفيذ قرارات المحافظة، الخاصة بشأن العقارات المتهالكة والآيلة للسقوط حفاظًا على حياة الأهالي.

وأكد المصدر، أن قوات الأمن نفذت حملة أمنية بمنطقة بولاق لإزالة عقار مكون من 3 أدوار بحارة درب نصر صادر له قرار إزالة "خطورة داهمة" منذ أسبوع، ويقطن به 3 أسر.

أضاف المصدر، بأنه فور وصول قوات الشرطة رفض الأهالي الخروج من المنزل وبعد محاولات إقناعهم أكدوا أنهم على استعداد لتحرير محاضر ضدهم وتحمل المسئولية في حالة سقوط المنزل.

قال الأهالي لقوات الشرطة:" هنموت جوه البيت أحسن من قعدة الرصيف وإهانة لينا"، ومنعوا قوات الأمن بالقوة، الأمر الذي دعا مأمور قسم شرطة بولاق العميد مصطفى بيرم، بمحاولة إقناعهم، وانتهى الأمر إلى تحرير محضر بالواقعة بتحملهم المسئولية وعرضهم على النيابة العامة للإقرار بذلك.

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