تأجيل محاكمة 6 أعضاء بالمهن الرياضية لاتهامهم بالنصب لـ 28 مايو

كتب -صابر المحلاوي:

قررت الدائرة 12 جنايات، برئاسة المستشار محمد جلال عبد اللطيف، تأجيل محاكمة 6من أعضاء الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نقابة المهن الرياضية، في اتهامهم بالاستيلاء على أموال حاجزي الوحدات السكنية بمشروعي حدائق الأهرام والسادس من أكتوبر، لجلسة 28 مايو لإعادة المرافعة.

كانت النيابة العامة وجهت في القضية رقم 23417 جنايات العجوزة لسنة 2015، للمتهم الأول بصفته عضو مجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية (أمين صندوق الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نقابة المهن الرياضية) بالاستيلاء مبلغ 8 ملايين جنيه و889 ألف جنيه من أموال حاجزي الوحدات السكنية بمشروعي حدائق السادس من أكتوبر وحدائق الأهرام والمسندة للجمعية التعاونية.

كما وجهت للمتهمين من الثاني إلى السادس بصفتهم أعضاء بمجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية والأخير من العاملين بها (المتهم الثاني رئيس مجلس الإدارة والثاني نائب رئيس مجلس الإدارة والثالث والرابع عضوي بمجلس الإدارة والسادس عضو تسويق بالجمعية) بمساعدة المتهم الأول في ارتكاب الجريمة السابقة بأن اتحدت إرادته معهم على ارتكابها وساعدوه بأن أوهموا حاجزي تلك الوحدات بجدية المشروعين بالإعلان عنهما ووضع رسم هندسي للوحدات، وإبرام عقود تخصيص مع الحاجزين بشأنهما على الرغم من عدم تخصيص ثمة أراضي للجمعية بمدينة السادس من أكتوبر أو حدائق الأهرام وتمكنوا من الاستيلاء على تلك المبالغ بدون وجه حق.