انفوجراف.. تعرف على عقوبات اغتصاب الأطفال من السجن إلى الإخصاء

مصراوي Masrawy

كتب - هشام عواض:

أثارت قضية اغتصاب طفلة رضيعة بالدقهلية جدلًا كبيرًا بسبب بشاعة الحادث الذي تم من رجل ثلاثيني اغتصب طفلة لم تبلغ عامين، تم اخطافها واغتصابها داخل منزل المتهم، مما أحدث بها نزيف وتهتك بالعضو الأنثوي لها، وتطلب الأمر إجراء جراحة عاجلة.

وعقب الحادثة تعالت الأصوات التي تنادي بتشديد عقوبة الاغتصاب، وتشريع قوانين تعاقب اغتصاب الأطفال، كما يحدث في عدد من دول العالم، بحسب هافنغتون بوست.

وحول العالم تختلف العقوبات بحق مرتكبي جرائم اغتصاب الأطفال، ما بين العقوبات المخففة التي تصل إلى عامين وثلاثة، وبين بعض الدول التي تطبق الإخصاء والأخرين التي تصل للمؤبد. ونبرز بعض الدول.

- الإخصاء الجراحي والكيميائي: في دول منها التشيك تنفذ الإخصاء الجراحي للمدان باغتصاب الأطفال، وهو استئصال الخصيتين نهائيًا، وهناك دول أخرى مثل روسيا وبولندا وكوريا الجنوبية ومؤخرًا إندونسيا التي تعاقب المدانين باغتصاب الأطفال، بالإخصاء الكيميائي ويتم ذلك بواسطة إعطاء أدوية معينة للجاني لتقليل فرز هرمون "التستوستيرون" ما يقلل الرغبة الجنسية وبالضرورة تلاشي الشعور بالرغبة في التحرش بالنساء أو الاعتداء على الأطفال.

- السودان: تصل عقوبة اغتصاب الأطفال إلى حد السجن المؤبد أو الإعدام.

- العراق: يعاقب الشخص المدان باغتصاب الأطفال بالسجن المؤبد.

- الجزائر: تتراوح عقوبة الاغتصاب الأطفال بالسجن من 10 إلى 20 عامًا.

- المغرب: وفي المملكة المغربية تتراوح عقوبة الاغتصاب الأطفال بالسجن من 10 إلى 20 عامًا.

- تونس: تصل العقوبة إلى السجن 10 سنوات.

-لبنان: عقوبة اغتصاب الأطفال تصل إلى 7 سنوات.

- السويد: تصل العقوبة من 2 إلى 6 سنوات في بعض الأحيان إلى 10 سنوات أيضا في حال الاغتصاب الفاحش.

- السعودية: السجن 5 سنوات هي عقوبة الاغتصاب، والغرامة الضخمة التي قد تصل إلى نصف مليون ريـال.

- الأردن: عقوبة اغتصاب الأطفال تبدأ من 5 سنوات فيما أزيد، طبقًا للحالة.

- سلطنة عمان: تتراوح العقوبة من 3 إلى 15 عامًا.

- فرنسا: عقوبة الاغتصاب 3 سنوات، وغرامة 45 ألف يورو، وذلك وفقًا لما صوتت عليه الجمعية الوطنية الفرنسية.