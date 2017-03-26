المتحدثة باسم «القمة العربية»: الاجتماعات تركز على تنمية الشباب

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أعلنت السفيرة ريما علاء الدين، المتحدثة باسم الاجتماعات التحضرية للقمة العربية، المنعقدة في الأردن، أن اجتماع المجلس الاقتصادي على المستوى العربي بالجامعة العربية، هدفه تنمية المواطن العربي، وخصوصًا قطاع الشباب.

وأوضحت في تصريح خاص، أن الاجتماع ركز على تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية؛ لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية التي تمر بالمنطقة، مشيرة إلى أن الاجتماع بحث آليات تطوير وتحقيق مكاسب اقتصادية جديدة، مطالبة بتعظيم الاستفادة من موارد الأمة البشرية؛ للارتقاء بالتعاون الاقتصادي للدول العربية.

وقالت إن اجتماع القمة في الأردن أثمر عن رفع 10 قرارات للقادة العرب، والذي سيعقد يوم 29 مارس المقبل، تتعلق بالتجارة العربية في المنطقة الحرة.