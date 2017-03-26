"صحة البرلمان" تناقش قانون الاشعاع غير المؤين خوفا من تعرض الانسان للخطر

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ناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب، مشروع قانون الاشعاع غير المؤين برئاسة النائب محمد العماري. وقررت اللجنة خلال مناقشتها، إلغاء المادة التاسعة التي تنص على ضرورة استيفاء المتطلبات الاساسية للوقاية والأمن لمصادر المجال الكهرومغناطيسي و الابنية التي تحتوى على مصادر المجالات الكهرومغناطيسية أو مصادر الليزر ، حتى لا تتعدى مثل هذه الاشعاعات الحد المقرر لمستويات التعرض وأن تخضع لإجراءات التحقق . كما الغت اللجنة المادة العاشرة التي تنص على عدم استخدام اجهزة الموجات فوق الصوتية الا اذا كانت لا تسبب تجويفا في الانسجة او ارتفاع درجة حرارتها عن 38 دجة . كما قررت اللجنة دمج المواد 12 و 13 و 14 ليحملوا رقم 10 و ذلك لتكرار مضمون المواد فى الثلاثة نصوص ، و قررت اللجنة اعادة صياغة المادة 15 التي تنص على أن يصدر رئيس اللجنة الخاصة بجهاز الاشعاع غير المؤين بعد التنسيق مع الجهات المختصة القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ، كما يصدر مجلس الادارة لائحة خاصة بتنظيم شئون العاملين بالجهاز . و يؤكد القانون على أنه مع التوسع في استخدام التكنولوجيا خاصة في المجالات الطبية و التي ينبعث منها الاشعاعات الكهرومغناطيسية و الغير مؤينة ، و زيادة مجالات تأثيرها و هو ما قد يعرض الانسان للخطر الامر الذى يتطلب تشريعات تنظم التعرض الكبير و التكرر للإنسان للإشعاعات الناتجة عن الاجهزة المختلفة مثل اجهزة الاتصالات و وحدات رفع المياه و المحولات الكهربائية و افران الميكروويف و وحدات التشخيص و العلاج.