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«حقوق الإنسان» بالبرلمان: سنطالب بإجراء مسح طبي شامل لسجناء وادي النطرون

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«حقوق الإنسان» بالبرلمان: سنطالب بإجراء مسح طبي شامل لسجناء وادي النطرون «حقوق الإنسان» بالبرلمان: سنطالب بإجراء مسح طبي شامل لسجناء وادي النطرون

التحرير

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قال النائب علي بدر وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه سيتقدم اليوم الأحد بمذكرة لمساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون اللواء محمد الخليصى، بشأن المطالبة بإجراء مسح طبي شامل لسجناء وادي النطرون وزيارة السجن، حرصًا علي سلامة المساجين، بعد إصابة السجين أحمد الخطيب بمرض طفيلي خطير "الليشمانيا" داخل السجن، وتم نقله لمستشفي العباسية، وفقا لبيان من أسرته، وخاصة أن المرض معدي وخوفًا علي باقي السجناء.

وتابع بدر، في تصريحات لـ"التحرير"، أن المذكرة لن تكتفي فقط بسجن وادي النطرون، لكن سنطالب بكشف طبي شامل في جميع السجون المصرية بالكامل، للاطمئنان على كل السجناء على مستوي الجمهورية.

وأكد وكيل حقوق الإنسان بالبرلمان، أنه إذا وصلت شكوى إلي اللجنة بخصوص أي سجن في ، سنتحرك فورًا، وعندما وصلت شكوي من سجن البحيرة، تحركنا على الفور وتقدمنا بطلب لزيارة السجن وقمنا بزيارته مؤخرا، متسائلا: "لماذا الأسرة لم تتقدم بشكوي للجنة حتي الآن".

وأوضح النائب، إذا اصيب السجين بمرض خطير ومعدي، لا بد أن يشمله العفو الصحي طبقًا للقانون، ولا بد من معالجته، ولدينا خطة من قبل اللجنة بالبرلمان، لزيارة غالبية السجون على مستوي الجمهورية.

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التحرير

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