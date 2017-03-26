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رئيس الوزراء: الحكومة لا تتحدث عن وعود براقة.. والإصلاح «حتمي»

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رئيس الوزراء: الحكومة لا تتحدث عن وعود براقة.. والإصلاح «حتمي» رئيس الوزراء: الحكومة لا تتحدث عن وعود براقة.. والإصلاح «حتمي»

التحرير

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قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء ، إن اجتماع المقبل سيناقش الموازنة العامة للدولة في صورتها النهائية؛ تمهيدا لرفعها لمجلس النواب، على أن تناقش الحكومة مشروع قانون التأمين الصحي الشامل في جلستها بعد المقبلة.

وأضاف رئيس الوزراء، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن الحكومة تستهدف خفض العجز في الموازنة الجديدة لأقل من 10%، وحول تأثير ارتفاع الدولار علي دعم المنتجات البترولية، أكد أن تستورد كميات كبيرة من المواد البترولية، وبالتأكيد ارتفاع سيؤثر على الدعم، موضحًا أن هناك 3 عناصر تؤثر على دعم المنتجات منها الاستهلاك وسعر الخام العالمي.

وأوضح أن كلا من حقل ظهر وحقول جديدة للبترول، ومنها حقل شمال إسكندرية، سيساهم في تقليل استيراد مصر من المواد البترولية من الخارج، لافتًا إلى أنه تدريجيا في منتصف 2018، ستستورد مصر كميات محدودة من مواد البترول، قد تصل إلى شحنة أو اثنين في الشهر، في حين أن مصر تستورد حاليا 12 شحنة شهريا.

وحول تأثير الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة على المواطن، ذكر أن الحكومة لا تتحدث عن وعود براقة، مضيفا: "الإصلاح كان واجبًا، وتأخرنا فيه كثيرًا، والنتيجة كانت أسوأ إذا لم نتخذ هذه الإجراءات الإصلاحية التي كانت حتمية، ولم يكن هناك بديل عنها".

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التحرير

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