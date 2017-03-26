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الداخلية تواجه الإرهاب بندوة «مواجهة الفكر المتطرف»

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الداخلية تواجه الإرهاب بندوة «مواجهة الفكر المتطرف» الداخلية تواجه الإرهاب بندوة «مواجهة الفكر المتطرف»

التحرير

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تنظم وزارة الداخلية الأربعاء المقبل، ندوة بعنوان "مواجهة الفكر المتطرف" بمقر أكاديمية الشرطة - مركز بحوث الشرطة - وبحضور العديد من القيادات وضباط القوات المسلحة والشرطة، وبمشاركة ممثلين عن الأزهر والكنيسة، وعدد من السياسين والإعلاميين والفنانين، وقادة الرأى والفكر، وممثلى منظمات المجتع المدنى والجمعيات الأهلية.

ويأتي ذلك بهدف التوعية من مغبة كافة أشكال ومظاهر التطرف والإرهاب الفكرى، والمساهمة فى بناء شخصية إيجابية داعمة للمجتمع تنبذ التطرف الفكرى وداعمه للحضارة والتقدم والإنسانية.

وقال مصدر أمني، إن الندوة تسعى للتوعية بأهمية تضافر وتكامل جهود كافة مؤسسات الدولة، للتصدى للأفكار المتطرفة، التى يتبناها مجموعة من الإرهابيين، الذين تبنوا جملة من الآراء المتشدده الشاذة، واتخذوها منطلقاً لتبرير أعمالهم الإجرامية، التى تستنزف الطاقات الرئيسية للمجتمع، وتهدد الأمن والسلام الإجتماعى، لما تتركه من آثار جسيمة فى المجتمع، وهو ما يطرح أهمية تبصير الشباب بالرؤى المستنيرة، وإدارة حوارات موضوعية جاده تكشف زيف إدعاءات تلك الأفكار المتطرفة.

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التحرير

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