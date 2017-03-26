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لجنة الشباب والرياضة تتبنى مشروعًا لتطوير نادى اليخت

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لجنة الشباب والرياضة تتبنى مشروعًا لتطوير نادى اليخت لجنة الشباب والرياضة تتبنى مشروعًا لتطوير نادى اليخت

التحرير

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ناقشت لجنة الشباب والرياضة برئاسة المهندس محمد فرج عامر، رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة بشأن عدم تجديد ترخيص نادى اليخت بالقاهرة.

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة، إن نادى اليخت لم يحدث به تجديد منذ 2002، أو تراخيص لليخوت بشكل عام منذ هذا التاريخ.

وأضاف عامر، خلال كلمته أمس الأحد، باجتماع لجنة الشباب، أن عدم تجديد التراخيص أو التجديد منذ عام 2002 وحتى الآن ترتب عليه عدة مشاكل مع وزارة الرى، تمثلت فى ارتفاع عدد اليخوت، وأصبحت متراصة بشكل عشوائى، معلنا تبنى اللجنة مشروع تطوير نادى اليخت، وذلك من خلال إقامة مارينا حديثة، مطالبا وزارة الرى بالموافقة على هذا الأمر.

وأوضح رئيس لجنة الشباب، أن النادى سيتحمل تكلفة إقامة مارينا لليخوت مطابقة للمعايير العالمية حتى تكون مرتبة بشكل حضارى وراق، خاصة أنها ستستقبل أيضًا قوارب دولية.

جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك بين لجنة الشباب والرياضة، ولجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان اليوم والمخصص لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة، بشأن عدم تجديد ترخيص نادى اليخت القاهرة لعام 2017، فى حضورالدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، والمهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، وبرئاسة النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب.

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التحرير

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