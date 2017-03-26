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«تشريعية النواب» تناقش مشروع قانون الهيئات القضائية

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«تشريعية النواب» تناقش مشروع قانون الهيئات القضائية «تشريعية النواب» تناقش مشروع قانون الهيئات القضائية

التحرير

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ناقشت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مشروع قانون الهيئات القضائية المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف، وذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة.

وقال أحمد الشريف، وكيل اللجنة، إن التعديل الذى تقدم به جاء احترامًا لوجهة نظر مجلس القضاء الأعلى، التى أعلن عنها إعلاميًا، ولم تصل البرلمان بشكل رسمى، وانصياعًا لرأى مجلس الدولة، الذى وصل البرلمان بشكل رسمى.

واقترح النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة، المزج بين الاختيار والأقدمية فى اختيار رئيس محكمة النقض، وأن يكون الاختيار من بين الأقدم، لافتًا إلى أنه تقدم بتعديل بقانون على قانون السلطة القضائية ينص على "يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 44 بقانون السلطة القضائية، بأن يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين أقدم 7 أعضاء".

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التحرير

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