علي عبد العال يستقبل وفد مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية

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استقبل الدكتور على عبد العال، اليوم، بمكتبه وفد مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية بالبرلمان الفرنسى، الذى يختتم اليوم زيارته لمصر بعد أن قضى بها أسبوعاً كاملاً.

تطرق اللقاء إلى بعض قضايا الاهتمام المشترك لدى الجانبين، وفى مقدمتها مشروعات القوانين، التى أقرها مجلس النواب المصرى، أو تلك التى لا تزال محل النقاش، ومنها مشروع قانون الإدارة المحلية، كما تم التطرق إلى القانون الذى أقره مجلس النواب بخصوص تنظيم عمل الجمعيات الأهلية، وطمأن الدكتور عبدالعال، الوفد الفرنسى بأن هذا القانون يقوم على المبادئ المعمول بها على المستوى العالمى، وهى الإعلان والشفافية والمحاسبة.

على صعيد آخر، أثار الوفد الفرنسى بعض التساؤلات الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية الأخيرة فى مصر وتداعياتها على القدرة الشرائية للمواطنين. فأشار الدكتور عبد العال إلى أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى مر بها الاقتصاد المصرى دفعت إلى اتخاذ إجراءات إصلاحية قد تكون لها تداعيات صعبة، لكنها مؤقتة ستزول تدريجيًا.

وأضاف أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد المصرى تحسنًا ملحوظًا مع نمو الاستثمارات الأجنبية وعودة السياحة مرة أخرى، باعتبارها أحد أهم مصادر الدخل القومى للدولة.

وأكد الوفد الفرنسى، أن الأسبوع الذى قضاه فى مصر أثبت لهم أن الأمور فى مصر تحسنت كثيرًا عن الفترات الماضية، وأنهم لمسوا ذلك بأنفسهم، وسينقلون هذه الصورة الإيجابية لدى عودتهم إلى بلادهم.