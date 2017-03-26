إحالة بلاغ يتهم مرتضى منصور بالوقوف خلف مذبحة "الدفاع الجوي" للتحقيق

كتب- طارق سمير:

أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من المحامي محمد رشوان، بصفته وكيلا عن عدد من أسر شهداء "أحداث مذبحة الدفاع الجوي"، ضد رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، ووزير الداخلية الأسبق، محمد إبراهيم، بتهمه التدبير والتحريض على قتل ذويهم، وإراقة دماء الأبرياء من جمهور نادي الزمالك، خلال تلك الأحداث التي شهدها استاد الدفاع الجوي.

كما كلف النائب العام نيابة جنوب القاهرة الكلية للتحقيق والاستماع لأطراف البلاغ الذي حمل رقم 770 لسنة 2017.

وحمل البلاغ، المشكو في حقهما، المسؤولية الكاملة لوقوع الضحايا، مطالبًا بمحاكمتهما باعتبارهما الجناة الحقيقيين في الواقعة، وليس الشباب المتهم الذي يحاكم حاليا.

كان البلاغ مقدم من والد الشهيد شريف رفعت، وحفظ ولم يفتح به التحقيق من قبل، بينما تقدم "رشوان" مرة أخرى بالبلاغ وفتح به التحقيق.