أخبار عاجلة

«احنا في مصيبة سودا».. 8 مشاهير ردوا على فيديو قنص «داعش» لجنود بسيناء -
الجندي يطالب الحكومة باستغلال حالة الطوارئ لفرض التسعيرية الجبرية -
حبس هولندي 4 أيام بتهمة جلب "الماريجوانا" لمصر عبر مطار القاهرة -
بوتين ربما يجتمع مع تيلرسون خلال زيارته الحالية لموسكو -
بوتين: العلاقات الروسية-الأمريكية تدهورت منذ تسلم ترامب السلطة -
الأخبار - النقابات المهنية تعقد مؤتمراً لتأكيد دعم جهود الدولة فى مكافحة الإرهاب -
الجبلاية تعرض على الأهلي والزمالك المشاركة في الشاطئية بمواليد 97 -
مجدي عبدالغني يصدر أوامره بسحب سيارة الجبلاية من رئيس الاتحاد السابق -
فتحي يهنئ «زكريا» بعيد ميلاده وحفل زواجه -
يد الأهلي والزمالك وجها لوجه في السوبر الأفريقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

شاب يحاول التخلص من رضيع "غير شرعي" لشقيقته في قطار أسيوط

Google+ Print
شاب يحاول التخلص من رضيع "غير شرعي" لشقيقته في قطار أسيوط شاب يحاول التخلص من رضيع "غير شرعي" لشقيقته في قطار أسيوط

مصراوي Masrawy

شاب يحاول التخلص من رضيع غير شرعي

كتب – فتحي عمر وسامح غيث:

حاول شاب التخلص من طفل رضيع، اليوم الأحد، بإلقائه أمام دورة مياه بأحد القطارات، وبضبطه وسؤاله قرر أنه نجل شقيقته وأنه حاول التخلص منه خشية افتضاح أمرها.

تلقى اللواء قاسم حسين، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، إخطارًا بتمكن الخدمة الأمنية المعينة لتأمين القطار "أسيوط-القاهرة" من ضبط "ر.س"، 22 سنة، حال قيامه بوضع لفافة من القماش أمام دورة المياه بالعربة السادسة من تشكيل القطار المشار إليه حال مروره من محطة سكك حديد مغاغة، دائرة مركز شرطة مغاغة-المنيا.

وبالفحص تبين أن بداخلها طفل "ذكر" حديث الولادة، بسؤال المذكور، قرر بأن الطفل نجل شقيقته "س.س"، 20 سنة، والتي حملته من خطيبها "ك.ط"، 22 سنة، وقيامه بوضع الطفل داخل القطار محاولاً التخلص منه خشية افتضاح أمر شقيقته.

تم تقديم الرعاية اللازمة للطفل، وإيداعه بمستشفى مغاغة العام لحين استكمال الاجراءات القانونية، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالإدارة تنسيقًا ومديرية أمن المنيا للتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها.

تحرر المحضر اللازم بنقطة شرطة محطة سكك حديد مغاغة وأرسل بالمذكور لمركز شرطة مغاغة لقيده وعرضه على النيابة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ماذا يحدث عند إضافة الملح للقهوة؟

ماذا يحدث عند إضافة الملح للقهوة؟

مالي تعين حكومة جديدة قبل الانتخابات العامة المقررة السنة المقبلة

مالي تعين حكومة جديدة قبل الانتخابات العامة المقررة السنة المقبلة

الجندي يطالب الحكومة باستغلال حالة الطوارئ لفرض التسعيرية الجبرية

الجندي يطالب الحكومة باستغلال حالة الطوارئ لفرض التسعيرية الجبرية

حبس هولندي 4 أيام بتهمة جلب "الماريجوانا" لمصر عبر مطار القاهرة

حبس هولندي 4 أيام بتهمة جلب "الماريجوانا" لمصر عبر مطار القاهرة