شاب يحاول التخلص من رضيع "غير شرعي" لشقيقته في قطار أسيوط

كتب – فتحي عمر وسامح غيث:

حاول شاب التخلص من طفل رضيع، اليوم الأحد، بإلقائه أمام دورة مياه بأحد القطارات، وبضبطه وسؤاله قرر أنه نجل شقيقته وأنه حاول التخلص منه خشية افتضاح أمرها.

تلقى اللواء قاسم حسين، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، إخطارًا بتمكن الخدمة الأمنية المعينة لتأمين القطار "أسيوط-القاهرة" من ضبط "ر.س"، 22 سنة، حال قيامه بوضع لفافة من القماش أمام دورة المياه بالعربة السادسة من تشكيل القطار المشار إليه حال مروره من محطة سكك حديد مغاغة، دائرة مركز شرطة مغاغة-المنيا.

وبالفحص تبين أن بداخلها طفل "ذكر" حديث الولادة، بسؤال المذكور، قرر بأن الطفل نجل شقيقته "س.س"، 20 سنة، والتي حملته من خطيبها "ك.ط"، 22 سنة، وقيامه بوضع الطفل داخل القطار محاولاً التخلص منه خشية افتضاح أمر شقيقته.

تم تقديم الرعاية اللازمة للطفل، وإيداعه بمستشفى مغاغة العام لحين استكمال الاجراءات القانونية، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالإدارة تنسيقًا ومديرية أمن المنيا للتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها.

تحرر المحضر اللازم بنقطة شرطة محطة سكك حديد مغاغة وأرسل بالمذكور لمركز شرطة مغاغة لقيده وعرضه على النيابة.