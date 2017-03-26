حقيقة وفاة "رضيعة الدقهلية" المعتدى عليها جنسيًا

الدقهلية- رامي محمود:

أكد الدكتور عبدالله مرعي، استشاري جراحة النساء والتوليد بمستشفى بلقاس المركزي، استقرار الحالة الصحية للرضيعة المعتدى عليها جنسيا على يد عامل بإحدى قرى الدقهلية، نافيا ما تردد عن وفاتها.

وأضاف مرعي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن الطفلة وصلت إلى المستشفى تعاني من نزيف حاد وتهتك شديد بالمهبل، جراء الاعتداء الوحشي عليها، وأنه تم التحكم بالنزيف وإجراء جراحة دقيقة، نتيجة تهتك الأنسجة، وعمرها الصغير.

في السياق ذاته، استقبل الطب الشرعي بمدينة المنصورة، اليوم، الطفلة، لتوقيع الكشف الطبي عليها، وإعداد تقرير تفصيلي بالإصابة التي لحقت بها، تمهيدا لعرض التقرير على النيابة العامة.

وكانت نيابة بلقاس برئاسة أحمد شوقي، قد قررت، أمس السبت، حبس المتهم "إبراهيم. م"، 35عاما، 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الاعتداء الجنسي على طفلة.