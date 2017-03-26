رئيس الوزراء: نستهدف خفض العجز في الموازنة الجديدة لأقل من ١٠٪

كتب- أحمد علي:

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إن اجتماع الحكومة القادم سيناقش الموازنة العامة للدولة في صورتها النهائية تمهيدًا لرفعها لمجلس النواب، على أن تناقش الحكومة مشروع قانون التأمين الصحي الشامل في جلستها بعد القادمة.

وأضاف إسماعيل- في تصريحات صحفية الأحد- أن الحكومة تستهدف خفض العجز في الموازنة الجديدة لأقل من ١٠٪‏ ، وحول تأثير ارتفاع الدولار على دعم المنتجات البترولية، متابعًا: "مصر تستورد كميات كبيرة من المواد البترولية وبالتأكيد ارتفاع سعر الدولار سيؤثر علي الدعم"، موضحا أن هناك ٣ عناصر تؤثر على دعم المنتجات منها الاستهلاك وسعر الخام العالمي.

وأوضح رئيس الوزراء أن كل من حقل ظهر، وحقول جديدة للبترول منها: حقل شمال إسكندرية سيساهم في تقليل استيرادنا من المواد البترولية من الخارج، لافتًا إلى إنه تدريجيًا من منتصف ٢٠١٨ ستستورد مصر كميات محدودة من المواد البتروليك قد تصل إلي شحنة أو اثنين في الشهر في حين ان مصر تستورد حاليا ١٢ شحنة شهريا

وحول تأثير الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة علي المواطن المصري، قال رئيس الوزراء إن الحكومة لا تتحدث عن وعود براقة والإصلاح كان واجب وتأخرنا فيه كثيرة والنتيجة كانت أسوأ اذا لم نتخذ هذه الإجراءات الإصلاحية التي كانت حتمية ولم يكن هناك بديل عنها.