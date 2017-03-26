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رئيس "النواب" لأعضاء المجلس: "التزويغ ممنوع إحنا بناخد بدل جلسات"

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رئيس "النواب" لأعضاء المجلس: "التزويغ ممنوع إحنا بناخد بدل جلسات" رئيس "النواب" لأعضاء المجلس: "التزويغ ممنوع إحنا بناخد بدل جلسات"

مصراوي Masrawy

الدكتور علي عبد العال

كتب- أحمد علي:

أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أنه اعتبارًا من غدٍ الاثنين، سيتم تفعيل التوقيع بالصمة لحضور الجلسات العامة للبرلمان. قائلاً: "هذا اختلال النصاب القانوني، نظرًا لانصراف عدد كبير من النواب عن الجلسة العامة".

جاء ذلك في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد.

وأضاف عبدالعال: "اعتبارًا من الغد سيتم تفعيل البصمة قبل الجلسة وبعدها، وبناءً عليه سيتم صرف بدلات حضور الجلسات، لتكون بشكل دقيق لمن يحضر الجلسات بشكل منتظم"، متابعًا: "إحنا بناخد بدل جلسات.. ومش عايزين حد يتكلم".

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