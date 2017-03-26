رئيس الوزراء: لن نحول وجبات التغذية المدرسية إلى "دعم نقدي"

كتب- محمد غايات:

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إنه لن يتم تحويل الوجبات المدرسية إلى دعم نقدي، مؤكدًا أهمية الوحبات المدرسية في تغذية الأطفال.

وأكد رئيس الوزراء- في تصريحات صحفية الأحد- أن الوجبات المدرسية تكلف الدولة ١.٢ مليار جنيه، وأنه يتم العمل حاليًا على تطوير منطومة الوجبات المدرسية.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة ستناقش الموازنة العامة للدولة غدًا الاثنين، خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية ثم في اجتماع الخكومة الأربعاء المقبل، لافتا إلى أن إرتفاع سعر الدولار أثر علي الدعم، وأن الموازنة تستهدف خفض العجز لأقل من ١٠٪‏.