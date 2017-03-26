التعليم تعلن جدول الامتحان التجريبي لطلاب الثانوية العامة بنظام "البوكليت"

كتبت- ياسمين محمد:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول النموذج الاسترشادي التجريبي الثالث لطلاب الثانوية العامة.

وتبدأ الاختبارات التجريبية لتدريب الطلاب على نظام الكتيب أو "البوكليت" في 5 أبريل المقبل، وتستمر حتى 23 من نفس الشهر، بنفس الطريقة التي سيتم اختبار الطلاب بها بامتحانات نهاية العام الدراسي المقرر انطلاقها في 4 يونيو المقبل.

وناشدت الوزارة طلاب وطالبات الثانوية العامة، بحضور الامتحانات كافة، حتى تتمكن من تقييم النتيجة، وأخذ ملاحظات الطلاب في الاعتبار عند وضع امتحانات نهاية العام.