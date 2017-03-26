أخبار عاجلة

«احنا في مصيبة سودا».. 8 مشاهير ردوا على فيديو قنص «داعش» لجنود بسيناء -
الجندي يطالب الحكومة باستغلال حالة الطوارئ لفرض التسعيرية الجبرية -
حبس هولندي 4 أيام بتهمة جلب "الماريجوانا" لمصر عبر مطار القاهرة -
بوتين ربما يجتمع مع تيلرسون خلال زيارته الحالية لموسكو -
بوتين: العلاقات الروسية-الأمريكية تدهورت منذ تسلم ترامب السلطة -
الأخبار - النقابات المهنية تعقد مؤتمراً لتأكيد دعم جهود الدولة فى مكافحة الإرهاب -
الجبلاية تعرض على الأهلي والزمالك المشاركة في الشاطئية بمواليد 97 -
مجدي عبدالغني يصدر أوامره بسحب سيارة الجبلاية من رئيس الاتحاد السابق -
فتحي يهنئ «زكريا» بعيد ميلاده وحفل زواجه -
يد الأهلي والزمالك وجها لوجه في السوبر الأفريقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

التعليم تعلن جدول الامتحان التجريبي لطلاب الثانوية العامة بنظام "البوكليت"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

التعليم تعلن جدول الامتحان التجريبي لطلاب الثانوية

كتبت- ياسمين محمد:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول النموذج الاسترشادي التجريبي الثالث لطلاب الثانوية العامة.

وتبدأ الاختبارات التجريبية لتدريب الطلاب على نظام الكتيب أو "البوكليت" في 5 أبريل المقبل، وتستمر حتى 23 من نفس الشهر، بنفس الطريقة التي سيتم اختبار الطلاب بها بامتحانات نهاية العام الدراسي المقرر انطلاقها في 4 يونيو المقبل.

وناشدت الوزارة طلاب وطالبات الثانوية العامة، بحضور الامتحانات كافة، حتى تتمكن من تقييم النتيجة، وأخذ ملاحظات الطلاب في الاعتبار عند وضع امتحانات نهاية العام.

Capture

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ماذا يحدث عند إضافة الملح للقهوة؟

ماذا يحدث عند إضافة الملح للقهوة؟

مالي تعين حكومة جديدة قبل الانتخابات العامة المقررة السنة المقبلة

مالي تعين حكومة جديدة قبل الانتخابات العامة المقررة السنة المقبلة

الجندي يطالب الحكومة باستغلال حالة الطوارئ لفرض التسعيرية الجبرية

الجندي يطالب الحكومة باستغلال حالة الطوارئ لفرض التسعيرية الجبرية

حبس هولندي 4 أيام بتهمة جلب "الماريجوانا" لمصر عبر مطار القاهرة

حبس هولندي 4 أيام بتهمة جلب "الماريجوانا" لمصر عبر مطار القاهرة