بالصور.. محافظ الفيوم يفتتح مشروعات خدمية ضمن احتفالات العيد القومي

الفيوم – حسين فتحي:

افتتح الدكتور جمال سامي، محافظ الفيوم، اليوم، العديد من المشروعات الخدمية الجديدة بمركز إطسا، شملت وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى إطسا المركزي، المجهزة بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية، تبرعاً من إحدى المؤسسات الخيرية بدولة الإمارات.

شهد الافتتاح الدكتور هشام الشناوي، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتور بسام عزام رئيس مركز ومدينة إطسا، والدكتور أيمن سليمان الخميس، ممثل مؤسسة النفع الإماراتية للأعمال الخيرية والإسلامية.

كما افتتح المحافظ أعمال تطوير مركز شباب دفنو، الذي يضم ملعباً خماسياً لكرة القدم وناد اجتماعي، وحديقة للطفل ومبنى إداري، وصالة لياقة بدنية وصالة ألعاب.

بعدها، افتتح محافظ الفيوم، مدرسة عزبة قلمشاة الإعدادية التي تضم 11 فصلاً بإجمالي 548 طالباً وطالبة، بالإضافة إلى فصل لذوي الاحتياجات الخاصة.