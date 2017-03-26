النيابة تطلب تقرير المركز القومي لبحوث الإسكان حول عقارات بولاق المنهارة

كتب – محمود السعيد:

طلبت نيابة حوادث وسط القاهرة، برئاسة المستشار سمير حسن، المحامي العام الأول للنيابات، اليوم الأحد، تقرير من المركز القومي لبحوث الإسكان حول حالة العقارات المنهارة جزئيا والمجاورة لها.

وصرح النيابة برئاسة المستشار أحمد عبد الحكيم، بدفن وتشريح جثة ضحية انهيار عقار بمنطقة بولاق أبو العلا.

وتبين من معاينة النيابة للعقارات المنهارة بمنطقة بولاق أبو العلا، أن انهيار العقار رقم 7 تسبب في انهيار جزئي للجهة اليمنى من العقار رقم 13 وانهيار جزئي آخر بالعقار رقم 5.

وكشفت المعاينة عن إصابة 10 أشخاص تم نقل 8 منهم إلى مستشفى الهلال واثنين إلى مستشفى الساحل التعليمي، ولفتت إلى مغادرتهم لمستشفى بعد تلقي العلاج اللازم عدا حالة واحد مصابة بكسر متفرقة.

وقال اللواء مجدي الشلقاني، مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية، في تصريحات لمصراوي، إن الحادث تسبب في تصدع منزل مجاور للعقارات المنهارة، لافتا بأنه تم إخلاء المنزل حرصا على حياة قاطنيه.

وأوضح مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية، أن قوات الدفاع المدني تكثف جهودها لإنقاذ شخص من تحت الأنقاض، مشددا على فرض كردون أمني بالتزامن مع الاستعانة بمعدات الحي لرفع الأنقاض.