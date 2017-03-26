العاهل الأردني يعود لعمان مختتما زيارة رسمية للمغرب

عمان – (أ ش أ):

عاد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى عمان اليوم الأحد، مختتما زيارة رسمية إلى المملكة المغربية، عقد خلالها مباحثات مع العاهل المغربي الملك محمد السادس.

جاء ذلك حسبما أفاد بيان صادر اليوم عن الديوان الملكي الهاشمي.

وكان الملك عبدالله الثاني والملك محمد السادس، قد أكدا - خلال مباحثاتهما - أهمية أن تفضي القمة العربية، التي يستضيفها الأردن أواخر الشهر الحالي، إلى بلورة رؤية عربية مشتركة لمعالجة الأزمات والتعامل مع التحديات التي تمر بها المنطقة العربية.

وأكدت المباحثات ضرورة اتخاذ خطوات عملية ملموسة لتفعيل وتطوير منظومة العمل العربي المشترك، وبما يحقق مصالح الأمة العربية وخدمة قضاياها العادلة.