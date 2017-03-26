فيديو.. رئيس «صحة النواب» يطالب بالسحن المؤبد لمواجهة غش الأدوية

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قال محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن ارتفاع أسعار الأدوية السبب الرئيسي وراء انتشار ظاهرة الأدوية المغشوشة خلال الفترة الآخيرة.

أضاف العماري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح دريم"، المذاع على قناة "دريم"، اليوم الأحد: "السبب الثاني يكمن في ترخيص مخازن الأدوية لغير الصيادلة وذلك يتسبب في تسريب الأدوية المغشوشة"، مطالبًا بتغليظ العقوبات ومصادرة أي مكان يثبت أن به أدوية مغشوشة.

تابع رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب: "الإضرار بصحة المواطنين أمن قومي ويجب تشديد العقوبات لتصل إلى الحبس المؤبد لمن يتاجر بالأدوية المغشوشة".