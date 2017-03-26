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«الصحة» عن أدوية المعدة المغشوشة: «بنفتش يوميا على الصيدليات»

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«الصحة» عن أدوية المعدة المغشوشة: «بنفتش يوميا على الصيدليات» «الصحة» عن أدوية المعدة المغشوشة: «بنفتش يوميا على الصيدليات»

التحرير

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حذر الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، من الأدوية المغشوشة بالصيدليات في الأسواق، مؤكدًا أنه تم ضبط أكثر من 12 مخزنًا يحتوي على أدوية مغشوشة.

وعن ضبط أدوية المعدة المغشوشة، قال مجاهد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح دريم"، المذاع على قناة "دريم"، اليوم الأحد، إن الوزارة تقوم بالتفتيش اليومي على الصيدليات ومخازن الدواء والشركات والموزعين من خلال جدول محدد.

تابع المتحدث باسم وزارة الصحة: "ضبط الأماكن غير المرخصة يكون بناء على بلاغات يتقدم بها المواطنين أو المباحث بالتنسيق مع وزارة الداخلية".

 

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