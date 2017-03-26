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عميد «إعلام القاهرة»: الدراسة منتظمة بالكلية ولا يوجد أي إضراب

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عميد «إعلام القاهرة»: الدراسة منتظمة بالكلية ولا يوجد أي إضراب عميد «إعلام القاهرة»: الدراسة منتظمة بالكلية ولا يوجد أي إضراب

التحرير

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أكدت الدكتورة جيهان يسري، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، على انتظام الدراسة بالكلية، اليوم الأحد، نافية وجود إضراب بالكلية.

أوضحت يسري، لـ"التحرير"، أن الطالب يستغل السوشيال ميديا للترويج لقضيته، مؤكدة أنه أخطأ وحصل على جزاءه - وهو الفصل، مشيرة إلى أنه كانت هناك حالة مماثلة منذ سنتين، لكن الطالب وقتها لم يتطرق إلى السوشيال ميديا على الإطلاق.

دشن طلاب إعلام القاهرة، دعوة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، للإضراب عن حضور المحاضرات والامتحانات، تضامنًا مع حسين لطفي، الطالب بالفرق الرابعة بالكلية، والذي فصلته كلية الإعلام بجامعة القاهرة لمدة فصل دراسي كامل في شهر فبراير الماضي - على خلفية قيامه بسب وقذف أساتذة الكلية على صفحته الشخصية ـ"الفيسبوك".

في الوقت الذي يدعو فيه الطلاب إلى وقفة أمام كلية الإعلام، ورفع  شعار "لا تحاول التعبير عن رأيك فقد يتم فصلك"، أوضح الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، لـ"التحرير"، أن مصير الطالب المفصول أمام مجلس التأديب وأن المجلس لا يتدخل فيه أحد.

يذكر أن إدارة كلية الإعلام، قررت فصل الطالب حسين لطفي، لمدة فصل دراسي كامل في شهر فبراير الماضي، وذلك على خلفية قيامه بتوجيه الإهانة لأساتذه الكلية عبر صفحته الشخصية بـ"فيسبوك".

وخلال التحقيقات التي أجرتها الشؤون القانونية بإعلام القاهرة، أنكر "لطفي" ملكيته للحساب، قائلًا: "هذا الحساب مزيف ومش بتاعي".

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التحرير

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