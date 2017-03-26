محافظ مطروح: انطلاق المرحلة الأولى لمشروع تمكين الشباب اقتصاديا

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كتب -محمد العمدة:

عقد المؤتمر الوطني الثاني للشباب بالقاعة الكبري بمكتبة مصر العامة بمطروح بحضور المحافظ اللواء علاء أبو زيد، وكافة أطياف المجتمع تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك للاستماع لرؤى وأفكار ومقترحات الشباب وطرحها على الأجهزة التنفيذية للنهوض بالمحافظة تنموياً.

وأعلن محافظ مطروح انطلاق المرحلة الأولى لمشروع تمكين الشباب اقتصادياً لتحسين مستوى الدخل لشباب المحافظة لتنمية المجتمات المحلية بالقرى والنجوع من فوكة وحتى السلوم.

وأضاف أبو زيد أنه سيتم تقديم الدعم لـ 150 شابا لزراعة 450 فدانا بواقع 3 فدادين لكل شاب بإنشاء 150 بئرا لتجميع مياه الأمطار بحجم لا يزيد عن 100 م3 بتكلفة إجمالية 4.3 مليون جنيه بتمويل من المحافظة.

وأكد المحافظ أن الهدف من إقامة مشروع تمكين الشباب للقضاء على البطالة وزيادة المساحات المنزرعة بأشجار الزيتون بالمراكز وتحسين ورفع الدخل السنوي للمزارع.

ومن جانبه، أوضح المهندس حسين السنيني مدير مديرية الزراعة أنه سيتم وضع ضوابط اختيار الشباب مع لتقديم كافة الدعم طبقا لتوجيهات محافظ مطروح.

وتستمر فعاليات المؤتمر باستعراض شباب المحافظة كافة المقترحات والرؤى على محافظ مطروح في مجالات الصحة والتعليم تمهيدا لوضع حلول فورية واتخاذ الإجراءات المناسبة.