خلال 3 أشهر.. وفاة 7 محبوسين في سجون المنيا

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شهدت محافظة المنيا، على مدار ما يقرب من 90 يومًا، منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، وفاة 7 مساجين، بينهم 6 داخل سجن شديد الحراسة، فيما جاء السابع بسجن مركز شرطة بني مزار، وأكدت أجهزة الأمن أن الوفاة جميعها جاءت بسبب معاناتهم من هبوط بالدورة الدموية وأزمات قلبية.

كان آخر تلك الحالات، في يوم 14 من مارس الجاري، عندما تلقى مأمور قسم شرطة المنيا الجديدة، بلاغًا من سجن شديدة الحراية، بوفاة المسجون عادل فؤاد عثمان 57 سنة، عامل، ويقيم بمركز القرنة بمحافظة الأقصر، والمحكوم عليه في القضية رقم 4411 لسنة 2015، جنايات الأقصر "مخدرات وسلاح"، بالسجن 6 سنوات، وبدأ حبسه يوم 29 إبريل من عام 2015، وبتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن الوفاة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية.

وفي 11 مارس توفي المسجون فتحي عبد الجواد 61 سنة، ويقيم بنزلة البدرمان، بمركز ديرمواس، والمودع بسجن المنيا شديد الحراسة، على ذمة قضيتي "شروع في قتل"، وسلاح ناري، وبدأ حبسه يوم 12 إبريل من عام 2014، وبتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة طبيب السجن، أفاد بأن الوفاة بسبب هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية.

وجاءت الواقعة الثالثة في 7 مارس الجاري، عندما تلقى مأمور مركز شرطة المنيا، بلاغاً من المستشفى الجامعي، بوفاة عبد الرحمن قرني علام 60 سنة، والمودع بسجن شديد الحراسة، منذ يوم 17 فبراير من عام 1999، على ذمة القضية رقم 232 لسنة 1992 جنايات مركز دار السلام " قتل عمد - سلاح"، وأفاد الكشف الطبي الذي تم توقيعه على المسجون بأن الوفاة جاءت نتيجة فشل وظائف الكبد وقيء دموي ونزيف شرجي.

فيما شهد يوم 24 فبراير الماضي وفاة المسجون الرابع، حيث تلقى مأمور قسم شرطة المنيا الجديدة، إخطارًا من سجن المنيا شديد الحراسة، بوفاة إبراهيم مصطفى إبراهيم 44 سنة، ويقيم بشارع أحمد عبد ربه، بمدينة السعادة بشبرا الخيمة التابعة لمحافظة القليوبية، والمودع بسجن شديد الحراسة منذ يوم 8 فبراير 2016، في القضية رقم 27436 لسنة 2015 جنح حلوان "استيلاء وتزوير"، والمحكوم عليه فيها بالسجن لمدة عامان ونصف، وأفاد الكشف الطبي الذي تم توقيعه على المسجون بمعرفة مفتش الصحة، بأن الوفاة جاءت نتيجة تلف كبدي.

وفي الشهر نفسه، وتحديداً يوم 15، شهد سجن المنيا شديد الحراسة، وفاة عاصم عبد الجبار محمد، 40 سنة، عامل، والمودع بالسجن منذ يوم 4 نوفمبر من عام 2013، على ذمة القضية رقم 647 لسنة 2013 جنايات العلمين، مطروح، " مخدرات" 7 سنوات.

وفي الثاني من فبراير، تلقى مأمور قسم شرطة المنيا الجديدة، بلاغًا من سجن شديد الحراسة، بوفاة عدول توفيق عبد الوهاب 64 سنة، ويقيم بقرية آبا البلد التابعة لمركز مغاغة، والمودع بالسجن في القضية رقم 23451 لسنة 2014 جنايات مركز مغاغة "مخدرات"، وأفاد الكشف الطبي الذي تم توقيعه على المسجون بمعرفة مفتش الصحة، بأن الوفاة جاءت بسبب هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية.

بينما جاءت الحالة الأخبرة، في منتصف يناير الماضي، عندما شهد سجن مركز شرطة بني مزار، وفاة المسجون مساعد رزق مرزوق 69 سنة فلاح، ويقيم بقرية ساقولا، التابعة لمركز بني مزار، والمودع بسجن المركز منذ يوم 28 فبراير من عام 2016، في القضية رقم 24565 لسنة 2013 جنح المركز "تبديد"، بالحبس لمدة عامان، وأفاد الكشف الطبي الذي تم بمعرفة مفتش الصحة، بأن الوفاة بسبب فشل حاد بعضلة القلب.