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50 شابا يطلقون نداء بـ 4 لغات أعلى جبل موسى للاتحاد ضد السرطان

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50 شابا يطلقون نداء بـ 4 لغات أعلى جبل موسى للاتحاد ضد السرطان 50 شابا يطلقون نداء بـ 4 لغات أعلى جبل موسى للاتحاد ضد السرطان

التحرير

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أطلق 50 شابا وشابة من شمال وجنوب سيناء اليوم الأحد نداءا إنسانيا بأربعة لغات من أعلى نقطة فوق جبل موسى في مدينة سانت كاترين للاتحاد ضد مرض السرطان جاء ذلك ضمن فعاليات مؤسسية تدعم إنشاء مستشفى خيري لعلاج الأورام في سيناء  وذلك في نهاية عدة أنشطة بدأت بلقاءات مع مسئولين وقيادات أهلية ومارثون رياضي في جنوب سيناء تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء عبد الفتاح حرور محافظ شمال سيناء.

وجاء في النداء الذي قام أربعة شبان بأدائه باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والروسية: "حان الوقت لنتحد سويا لتدارك مخاطر المرض الفتاك مرض السرطان، فلنادي من أطهر بقعة في العالم سيناء سار فيها الأنبياء والرسل، معا ضد السرطان هذا النداء، تحت شعار الحياة تستحق".


 
 وخلال إطلاق النداء تفاعل العديد من السائحين الأجانب مع المبادرة مشاركين في إطلاق النداء للاتحاد ضد مرض السرطان، وتم رفع شعارات ومنشورات الدعوة لدعم خطوات إنشاء مستشفى لعلاج الأورام بسيناء الذي يهدف لخدمة المرضى بعموم سيناء و المحافظات الأخرى و ترعى ذلك مؤسسة حياة للتنمية والأعمال الإنسانية.

 

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التحرير

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