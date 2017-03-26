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محافظ القاهرة: لن تستقبل أي شونة حصتها من القمح دون استيفاء الاشتراطات

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محافظ القاهرة: لن تستقبل أي شونة حصتها من القمح دون استيفاء الاشتراطات محافظ القاهرة: لن تستقبل أي شونة حصتها من القمح دون استيفاء الاشتراطات

التحرير

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تفقد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة شون وصوامع مطاحن جنوب القاهرة والواقعة بأحياء حلوان والتبين وعزبة الوالدة للتأكد من استكمال الملاحظات واستعدادها لاستقبال موسم توريد القمح الجديد وتطبيق كافة الاشتراطات والمواصفات الفنية طبقا لاشتراطات التخزين المحددة بمعرفة وزارة .

وأشار عبد الحميد إلى أن الشون والهناجر والصومعة التابعة لشركة مطاحن جنوب القاهرة والتي تستوعب حوالي 20 ألف طن قمح استجابت بنسبة كبيرة لإعداد الشون والهناجر لاستقبال القمح بقيامها بأعمال التطهير والتبخير وتوفير العوارض الخشبية لمنع تخزين القمح على الأرض وكذلك توفير أجولة الخيش لإعادة تخزين القمح به مع منحها مدة أسبوع لاستكمال اشتراطات الحماية المدنية وتوفير كافة الاجهزة ووسائل الدفاع اللازمة مع مراجعة كافة التوصيلات الكهربائية مع التأكيد على توفير التهوية اللازمة وتزويدها بشفاطات هواء في حالة استخدام الهناجر المغطاة .

وأصدر المحافظ تعليماته لمدير مديرية التموين بعدم السماح قطعيا لأي شونة أو صومعة باستقبال حصتها من القمح هذا الموسم إلا بعد استيفاء كافة الاشتراطات والمواصفات المطلوبة.

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التحرير

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