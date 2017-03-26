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بكري: النواب غاضبون من زيادة سعر تذكرة المترو

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بكري: النواب غاضبون من زيادة سعر تذكرة المترو بكري: النواب غاضبون من زيادة سعر تذكرة المترو

التحرير

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قال الإعلامي مصطفى بكري، إن: زيادة تذكرة المترو لـ 2 جنيه "استسهال للحلول"، مؤكدا أنه كان يمكن تعويض خسارة المترو بأشكال عديدة.

وأضاف بكري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة "mbc masr" :"البرلمان تفاجأ مثل الشعب بارتفاع تذكرة مترو الأنفاق لجنيهين، ما يعد استسهالا للحلول".

وأكد بكري أن الزيادة دفع ثمنها الموطن البسيط، موضحا أن هناك حالة من الغضب داخل المجلس والعديد من طلبات الإحاطة تم تقديمها، ويمكن التراجع عن قرار الزيادة  حال إجماع النواب على رفضه.

وتابع: "الجنيه هيأثر أكيد على المواطن اللي عنده 4 عيال وكل يوم يركب مترو، هيلاقي نفسه بيدفع كل شهر 240 جنيه، حرام كده كفاية على الناس الصدمات دي".

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التحرير

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