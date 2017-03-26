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«التربص والجماهير والسيطرة»..أسباب دفعت الزمالك نحو المدرب الأجنبي

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«التربص والجماهير والسيطرة»..أسباب دفعت الزمالك نحو المدرب الأجنبي «التربص والجماهير والسيطرة»..أسباب دفعت الزمالك نحو المدرب الأجنبي

التحرير

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تترقب جماهير الزمالك، بين لحظة وأخرى الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد للفريق، الذي سيتولى المهمة خلفًا لمحمد حلمي، الذي طلب الرحيل عن تدريب القلعة البيضاء.

وكان مرتضى منصور، رئيس النادي، أعلن أن بديل محمد حلمي سيكون أجنبيًا، ولن يتم التعاقد مع مدرب مصري، على الرغم من التصريحات السابقة، بعدم استقدام مدرب أجنبي في ظل ارتفاع .

تصريحات منصور عن استقدام مدرب أجنبي وجدت ترحيبًا شديدًا من جماهير ومسؤولي الزمالك، حيث بات المدرب الوطني مرفوضًا في الزمالك للعديد من الأسباب التي تسردها لكم «التحرير» في السطور التالية..

1- أزمات أبناء النادي

رغم تصريحات مرتضى منصور، الدائمة عن أنه سيمنح الفرصة لأبناء النادي في قيادة الفريق، إلا أنه تراجع عن ذلك، وقال في  أكثر من لقاء تليفزيوني أن أزمة الزمالك الحقيقية في أبناء النادي، لأنهم يتربصون ببعضهم البعض.

2- رفض الجماهير للمدرب المحلي

يرى أعضاء مجلس إدارة الزمالك، أن المدير الفني الأجنبي هو الأنسب للفريق في الوقت الحالي، ويبرر أعضاء المجلس رغبتهم في التعاقد مع مدير فني أجنبي حتى يبعد عنهم هجوم الجماهير، الدائم ويكون حائط صد بينهم وبين الجماهير التي لاترغب في وجود مدرب محلي على رأس الجهاز الفني لفريقها.

3- السيطرة على اللاعبين

يرغب مسؤولو الزمالك، في التعاقد مع مدير فني أجنبي حتى يستطيع السيطرة على اللاعبين، حيث يرى الكثيرين أن المدرب المحلي لايملك القدرة على هذا الأمر وأن الفريق يشهد نوعًا من التسيب في وجود المدربين المصريين ولايستطيعون السيطرة على الأزمات التي تضرب الفريق.

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التحرير

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