5 مفاهيم للسيارات وضعت أقدام «بورش» في المستقبل قبل المنافسين

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تمثل المفاهيم الجديدة لشركات السيارات العالمية رؤية خاصة بها للمستقبل، وإشارات ترسلها للجمهور بشأن النسق الذي قد تسير عليه صناعتها خلال الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي يخضع لتقييم الجمهور، والذي يقابله إما بالقبول والترحيب والاهتمام بمعرفة جميع تفاصيله وإمكاناته، أو إهماله ورفضه بشكل تام.

بورش هي شركة ألمانية تابعة لمؤسسة فولكس فاجين العملاقة، وهي واحدة من الشركات العالمية التي تنظر لمفاهيم السيارات على أنها واحدة من الإشارات التي ترسلها الكيانات المصنعة للجمهور، الأمر الذي يفرض عليها ضرورة الاهتمام بشكل أساسي بها، وفي هذا السياق، كشفت الشركة الألمانية المتخصصة في السيارات الرياضية الفاخرة عن أفضل مفاهيم سياراتها على مدار تاريخها..

بورش 1959

أصدرت الشركة الألمانية مفهومًا مغايرًا لهذا النسق المعتاد للسيارات في تلك الفترة، وهو الأمر الذي ظهر جليًّا من خلال ملامح الشكل الخارجي للسيارة، بالإضافة إلى صغر حجم المصابيح الخلفية، وهو ما جاء لما كان معهود وسابق للعصر، لاسيما وأن النسق السائد حينها كان الحجم الكبير.

بورش 989

أحد المفاهيم الذي استطاع أن يزلزل ساحات تصنيع السيارات على مستوى العالم، لاسيما وأنه مثل طفرة واضحة خلال فترة الثمانيات من القرن الماضي، والتي كانت تشهد طفرة لدى العديد من الشركات، إلا أن بورش نجحت في أن تسبق بعض الشركات بخطوات نحو المستقبل من خلال تصميم فاخر ورياضي يتناسب مع النسق الغالب للشركة.

بورش كايين كابورليه

ربما يكون أشهر مفاهيم السيارات للشركة الألمانية، والتي استطاعت من خلاله تقديم نموذج للسيارة المكشوفة وتزويدها بإمكانات تقنية تفوق تلك التي كانت متبعة في تسعينات القرن الماضي، لتبدأ رحلة طويلة من تطوير إصدارات المفهوم، لاسيما بعد أن لاقى نجاحا واسعًا على مستوى الجماهير.

بورش 918 سبايدر

أول مفهوم للشركة الألمانية يحتمل وظائف المحرك الكهربي، وعلى سبيل الإمكانات والشكل الخارجي استطاعت بورش أن تقدم مفهومًا مغايرًا لإنتاجها السابق، خاصة وأنها حددت معالم الصناعة المستقبلية بشكل واضح في السيارات الرياضية الفاخرة.

بورش ميشون E

سيارة كهربية من الطراز الأول، قدمت من خلالها الشركة الألمانية العملاقة قفزة واضحة على مستوى التعديلات التقنية وإدخال التكنولوجيا في صناعة السيارات، بما يخدم رفاهية القيادة والتعامل الممتع مع السيارة.