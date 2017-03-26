بالصور.. محافظ قنا يسلم عقود 50 منزلا ريفيًا للمواطنين

قنا – أبو المعارف الحفناوي:

سلّم عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، عقود 50 منزلا ريفيا، لـ50 أسرة بقرية الظهير الصحراوي "الحاج سلام"، التابعة لمدينة فرشوط، اليوم الأحد، بحضور النائب حمزه أبو سحلي عضو مجلس النواب، وأحمد أبو بكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة، والأسر الحاصلة على عقود المنازل الريفية.

أوضح الهجان، إنشاء القرية تحت إشراف الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مؤكدًا الانتهاء من توصيل المياه والكهرباء، والمرافق الأساسية لمنازل القرية، مضيفًا أن القرية تشمل كافة الخدمات التعليمية والصحية والرياضية والأمنية والتجارية وغيرها.

وأشار محافظ قنا، إلى أن قرية الظهير الصحراوي بالحاج سلام، تعد إحدى 5 قرى ظهير صحراوي بالمحافظة، أنشئت في إطار خطة الحكومة لإقامة مجتمعات عمرانية جديدة حضارية ومخططة، لتخفيف الكثافة السكانية داخل القرى والمدن المجاورة، والحفاظ على الأراضي الزراعية من الزحف العمراني العشوائي.